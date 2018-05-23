Karavezirler: Değirmenlik’i birlikte yöneteceğiz

Yoğun ilgi gösterilen toplantılarda Karavezirler ve ekibi, Değirmenlik için hayata geçirilecek projeleri aktardı. Yurttaşların sorularını da yanıtlayan ekip yeni dönemde bölgenin tarihi değerinin bilineceğine ve turistik yönlerinin öne çıkarılacağını anlattı. “Değirmenlik tarih kokan bir beldemiz. Onu eski dokusuna kavuşturmak için yola çıktık. Değirmenlik denince akla Başpınar un ve yağ değirmeleri gelir. Değerlerimize sahip çıkıp, onları parlatacağız” diyen CTP Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler, köyün gelişimi için yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Daha yaşanabilir bir Değirmenlik için…

Demokratik katılımcılığın gereği olarak Belediye Meclis üyeleri, belediye çalışanları, bölge muhtarları, azalar ve sivil toplum örgütlerinin yer alacağı Halk Meclisi’ni 24 Haziran’dan sonra oluşturacaklarını ifade eden Karavezirler, “daha güzel, daha yaşanabilir bir Değirmenlik yaratmak için halkımızdan destek istiyoruz. El ele verirsek başarırız. Yapacak çok işimiz var” dedi. Karavezirler ve ekibi ayrıca bölge muhtarları ile de bir araya gelerek görüş alış verişinde bulundu.