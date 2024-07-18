Karavezirler: Elektrik kesintisinden kaynaklı su sıkıntıları nedeniyle ikinci jeneratörü devreye koyduk

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18/07/2024

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Karavezirler: Elektrik kesintisinden kaynaklı su sıkıntıları nedeniyle ikinci jeneratörü devreye koyduk

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, su kuyularının elektrik kesintileri sebebi ile devre dışı kalması ve su sıkıntısı yaşanması sebebiyle yaptıkları çalışmalar kapsamında 330 KVA'lık ikinci jeneratörün hizmete girdiğini açıkladı.

Karavezirler  yaptığı yazılı açıklamada,  “Söz verdiğimiz gibi hizmet etmeye devam ediyoruz. İkinci su kuyusundaki jeneratörümüzü test edip devreye koyduk. Belde halkımıza hayırlı olsun. Emeği geçen tüm personelime teşekkür ederim.” Dedi

18/07/2024 17:48
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TAGS: Karavezirler: Elektrik kesintisinden kaynaklı su sıkıntıları nedeniyle ikinci jeneratörü devreye koyduk
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