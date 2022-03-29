Karavezirler: Herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz

Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler, futbol sahalarında başkanlara yönelik yapılan seviyesiz ve çirkin saldırıları hayretler içerisinde takip ettiğini belirtti. Aytaç Karavezirler, Kulüpler Birliği olarak bu durumdan çok rahatsız olduklarını ve başkanların bu tür saldırıları kesinlikle hak etmediklerini söyledi.

Aytaç Karavezir'in açıklamasının tamamı şöyle:

Son 2-3 haftadır sahalarımızda Başkanlara yönelik yapılan seviyesiz ve çirkin saldırıları hayretler içerisinde takip etmekteyiz. Biz Kulüpler Birliği olarak bu durumdan çok rahatsızız.

Kulüp Başkanlarımızın bu tür saldırıları kesinlikle hak etmediklerine ve yıllardır farklı renklerdeki kulüpler olarak amacımız KTFF çatısı altında ülke futbolunu, gençleri bir arada tutarak onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu unutmadan herkesi sağ duyulu olmaya davet ediyoruz.

Sebebi her ne isterse olsun hiçbir Başkan veya yönetici arkadaşımız bu şekilde bir muameleyi hak etmez. Bizler Kulüpler Birliği olarak bu gibi durumların her zaman karşısında olacağımızı ve bu tür olayların takipçisi olacağımızı tüm spor kamuoyunun bilmesini isteriz. Futbol Federasyonu, kulüpler, yöneticiler, hakemler, futbolcular, antrenörler ve spor yazarları olarak hepimiz aynı gemideyiz. Tüm paydaşlarımızın ortak gayesi ülke futbolunun iyi yerlere gelmesi ve toplumumuzu sporla, futbolla buluşturmaktır. Bu bağlamda bu tür olayların tekrardan yaşanmamasını diler, kulüplerimizi ve camiamızı sükunete davet ederiz.

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29/03/2022 13:24