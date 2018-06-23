Karavezirler ile Belediye Meclis Üyesi adayları Değirmenlik köy kahvesinde yurttaşlarla buluştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Değirmenlik Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler ile Belediye Meclis Üyesi adayları dün köy kahvesinde yurttaşlarla buluştu.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, toplantıya Başbakan Yardımcısı ve Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay da katılarak destek belirtti.

Özersay burada yaptığı konuşmada, seçilecek kişilerin dürüst ve güvenli olması gerektiği üzerinde durarak, “Ali Karavezirler bizim için mumla arayıp bulunacak bir adaydır. Karavezirler’e kararlılık ve samimiyetle desteğimiz tamdır” dedi.

Belediyeciliğin zor iş olduğunu, ülkeyi yönetmek kadar zor olduğunu ifade eden Özersay, belediyelerin sırtındaki istihdam sorunlarına da değindi.

Özersay, “Bu açıdan Değirmenlik Belediyesi çok önemlidir. Partili belediyelerden çok, iyi yöneten, iş yapan belediyelere ihtiyaç vardır. Ali Karavezirler’in yanında duruyoruz desteğimiz sürecek.Seçimden sonra da birlikte olacağız, hem destek hem denetim için” dedi.

Karavezirler ise, halkın tümünü kucaklayacaklarını belirterek,Özersay’ın desteğine teşekkür etti.