Karavezirler, Işısal’dan desteği aldı

Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal bugün makamında CTP Değirmenlik Belediye Başkan Adayı Ali Karavezirler’i ve meclis üyesi adaylarını kabul etti. Değirmenlik Belediyesi’nin geleceği konusunda görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Osman Işısal, Ali Karavezirler’in yanında olduğunu ve önümüzdeki günlerde işbirliği içerisinde çalışacaklarını vurguladı. Osman Işısal gerek proje bazında gerekse diğer çalışmalarla ilgili olarak Karaveziler ile çalışacaklarını söyledi. CTP Değirmenlik Belediyesi adayı Ali Karavezirler ise ziyarette yaptığı açıklamasında 1975 yılından bu yana görev yapan 5 belediye başkanına teşekkür etti. Karavezirler özellikle Başkan Osman Işısal’a 12 yılda 245 kiometrekarelik alanda verdiği özverili hizmetler ve çalışmalardan dolayı teşekkürlerini sundu.