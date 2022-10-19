Karavezirler: Ne söz verdiysek yerine getirmekte kararlıyız

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler bir basın toplantısı düzenleyerek icraatlarını paylaştı.

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19/10/2022

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Karavezirler: Ne söz verdiysek yerine getirmekte kararlıyız

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler bir basın toplantısı düzenleyerek icraatlarını paylaştı.

Pandemiye rağmen hizmetten geri durmadık diyen Karavezirler Değirmenlik beldesinin her köyü için ne söz verdiysek yerine getirmekte kararlıyız ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde 40 milyon TL'ye ulaşan yatırımı bölge halkı ile buluşturduklarını anlatan Karavezirler belediyenin daha da ileriye gideceğini vurguladı.

Karavezirler yeni dönemde kaldırım projeleri, kanalizasyon elektrik ve telefon altyapısı ile bütünsellik içerisinde tamamlamak öncelikli hedefimiz olacak dedi.

19/10/2022 10:59
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TAGS: Ali Karavezirler
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