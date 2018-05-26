Karavezirler ve ekibi Dilekkaya’da: Köylerimizi çağdaş seviyeye çıkaracağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler ve belediye meclis üyesi adayları, Dilekkaya’ya düzenlenen ziyarette büyük bir coşku ve destekle karşılandı.

Bölgenin ileri gelenlerinin de hazır bulunduğu ziyarette Değirmenlik Belediyesi CTP Başkan adayı Ali Karavezirler, “bölge insanı çalışkandır, cefakârdır. Bölge insanı alın terinin karşılığını istiyor, bu onların analarının ak sütü kadar hakkıdır" dedi.

Çiftçiler, üreticiler, hayvancılar, süt üreticileri, gençler ve alt yapıya yönelik projelerin yanında bölgenin bir argo turizm merkezi olması için çalışacaklarına vurgu yapan Karavezirler, "köyleri kent yapmayacağız lakin köyleri çağdaş seviyeye çıkaracağız" dedi. Belediye Meclis Üyesi Adaylarının tek tek konuştuğu toplantıda, gençlik, kadın, çevre konularında yurttaşlardan gelen sorular yanıtlandı. Ziyarete her yaştan bölge insanının katılması CTP’li ekibi memnun etti