HABER KIBRIS

Karavezirler ve Ekibi Mesarya Köylerini Ziyaret Etti

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19/06/2018

Karavezirler ve Ekibi Mesarya Köylerini Ziyaret Etti
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 CTP Değirmenlik Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler ve Belediye Meclis üyesi adayları, seçim çalışmaları kapsamında güney ve kuzey Mesarya köylerini ziyaret etti. 
CTP’den yapılan açıklamaya göre, Yiğitler kahvesinde vatandaşlarla bayramlaşan Karavezirler, bölgeye yönelik projelerini anlatıp köylülerin istek ve taleplerini dinledi. 
Ardından Erdemli, Kırıkkale, Yeniceköy, Çukurova ve Düzova köylerini ziyaret eden CTP’li ekip, yurttaşlarla sohbet ederek yeni dönem projelerini aktardı. 
Karavezirler, yurttaşların Babalar Günü’nü de kutlayarak, “babalarımız ve tüm yaşlıların daha sağlıklı ve daha sosyal imkanlar içerisinde yaşlılıklarını geçirmeleri için belediye olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız” dedi.

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TAGS: Ali Karavezirler, Minareliköy, haber, kıbrıs
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