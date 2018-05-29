Karavezirler, Yiğitler ve Erdemli köylerini ziyaret etti

CTP Değirmenlik Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler ve Belediye Meclis üyesi adayları dün Yiğitler ve Erdemli köylerini ziyaret etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre ziyarette, Güngören Et İşletmesi, ekmek ve kafes üreten fırınlar, pastane ve köy kadın kursu ile köy kahveleri gezilerek üreticilerin sorunları dinlendi.

Başkan adayı Karavezirler projelerini aktardığı sohbetlerde üretim tesislerinin, fırın ve pastane işletmelerinin bölge için artı değer ve istihdam yarattığına dikkat çekerek, 25 Haziran’dan itibaren vatandaşın ihtiyacına cevap verecek bir takvim ve programla iş ve güç birliği içinde sorunları çözme sözü verdi.