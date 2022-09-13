Karavezirler’den Okullara Ziyaret

Değirmenlik belde sınırları içerisinde yer alan Değirmenlik İlkokulu, Cihangir-Düzova İlkokulu, Şht. Mehmet Eray İlkokulu, Balıkesir-Meriç İlkokulu, Değirmenlik Lisesi, Gaziköy Anaokulu yeni eğitim yılı için hazır.

Tüm okulların bakımları ve temizlikleri yapılarak, eksiklikleri giderildi.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, yeni eğitim yılının tüm öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olmasını dileyerek, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler beldemiz sınırları içerisinde bulunan okulları ziyaret etti.

Okulların açıldığı ilk günde okul zilini Başkan Ali Karavezirler ile çalan okul müdürleri, Karavezirler’e maddi manevi desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Karavezirler Cihangir-Düzova İlkokulu’na, Değirmenlik İlkokulu’na, Şht. Mehmet Eray İlkokulu’na ve Balıkesir-Meriç İlkokulu’na , Değirmenlik Lisesi ve Gaziköy Anaokulu’na gitti.

Her okula katkı

Eğitim için harcanan emek ve özverinin boşa harcanmadığını söyleyen Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi olarak belde sınırları içerisinde bulunan tüm okullara eşit derecede katkı koymaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Ali Karavezirler ayrıca, yeni eğitim yılına tüm okullarımızın eksiksiz başlaması için canla başla çalışan tüm ekiplere ve personele teşekkür etti.

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13/09/2022 15:50