Karaya vuran balinanın karnından 100 kilogram çöp çıktı

İskoçya'da ölen balinanın karnından poşet ve plastik bardak dahil olmak üzere 100 kilogram çöp çıktı.

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03/12/2019
HK

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Karaya vuran balinanın karnından 100 kilogram çöp çıktı

İskoçya'da ölen balinanın karnından poşet ve plastik bardak dahil olmak üzere 100 kilogram çöp çıktı. Uzmanlar çöpün balinanın ölümüne etkisi olup olmadığını araştırıyor.

İskoçya'da, karaya vurduktan sonra ölen balinanın midesinden, 100 kilogram çöp çıktı.

Geçen hafta Seile Bost Sahili'nde, bölge halkı tarafından bulunan balina üzerinde inceleme yapıldı. İncelemede, balinanın midesinden, balık ağı halat, poşet ve plastik bardak dahil 100 kilogram çöp çıkarıldı. Uzmanlar, midesindeki çöpün balinanın ölümüne etkisi olup olmadığını henüz bilmiyor.

Ancak balinanın midesinden çıkanlar, denizlerdeki kirliliğin boyutlarını ortaya koyuyor. Tayland'da da geçen ay sonunda bir geyiğin midesinden 7 kilogram çöp çıkmıştı.

03/12/2019 10:00
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TAGS: haber, kıbrıs, balina,
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