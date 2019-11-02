Karaya vuran ceset büyük tartışma yarattı

İskoçya'da tuhaf görünüşlü bir hayvan cesedi büyük tartışma kopardı. İngiliz Daily Star gazetesine yansıyan habere göre, 'gizemli' ceset Aberdeen kentinde karaya vurdu. Fotoğrafı 'Fubar News' adlı bir Facebook grubunda yayınlanınca da olanlar oldu...

Bedeni tüylü olduğu için cesedin boğulan bir kediye ya da başkaca bir memeliye ait olduğu düşünülürken, hayvanın kafatası belirgin biçimde bir sürüngeninkini andırıyor. Bu benzerlik de hayvanın “alışılmadık bir sürüngen” olabileceği yolunda spekülasyonlara yol açtı.

Bir kullanıcı, “İlk sezgim kedi olduğuydu, bilhassa dişleri ve alt çenesi, tümü yanlış. Daha çok bir sürüngenin kafatası gibi” yorumunda bulundu.

Bir diğer kullanıcı ise “En azından kafası iguana gibi bir şeye benziyor diyebilirim, gördüğümün bir sürüngen derisi olduğunu tahmin ediyorum. Ya da biri Cadılar Bayramı şakası yapıp, parçaları hazırladı” diye yazdı.

Cesedin farklı hayvanlara ait parçaların bir araya getirilmesiyle oluşturulduğu ise en yaygın kanı oldu. Grup üyelerinden biri, “Bu bir Frankenstein, kesinlikle birinin yaratısı olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Cesedin bir kediye ait olduğu yolundaki tahmin de oldukça ilgi çekti. Bir kullanıcı, “kedi kafataslarının düşündüğümüzden daha çok sürüngenlerinkine benzediğini” belirti.

02/11/2019 15:43