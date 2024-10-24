Karayaka: Alacağın paralarla çözemeyeceğin dertlerin olsun..

Adıyaman'da meydana gelen depremde İsias Otel enkazında hayatını kaybeden Selin Karakaya'nın babası Enver Karakaya, davanın savunmasını yapan ve "Adıyaman’da 50 bin kişi öldü, siz 72 kişinin peşine düştünüz!” diyerek tepki toplayan Fuat Göktaş'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Avukat Fuat Göktaş’ın TFF'de Başkan Vekili ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun da avukatı olduğunu belirtti.

Savunma sürecinde Göktaş'ın yaptığı açıklamalara tepki gösteren Karakaya, "Tüm savunması boyunca çocuklarını kumun içinden kazarak çıkaran biz ailelerin yüzüne baka baka "Çürük beton yoktu, iddiaları çöktü" deme cürretini gösterip ortamı germeye oynadı. Şu davadan alacağın paralarla çözemeyeceğin dertlerin olsun.." diyerek isyan etti.