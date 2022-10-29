Karayip sularındaki bir teknede 400 kilogram kokain ele geçirildi

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29/10/2022

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Karayip sularındaki bir teknede 400 kilogram kokain ele geçirildi

İngiliz Donanması, Karayip sularında seyreden bir teknede 400 kilogram kokain ele geçirdi. Gemi topçu timi tarafından batırıldı.

Kraliyet Donanmasından yapılan açıklamada, 27 Ekim'de yapılan operasyonda Dominik Cumhuriyeti yakınlarındaki bir teknede 400 kilogram kokain ele geçirildiği ve gemi imha edilmeden önce üç mürettebat gözaltına alındı.

Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 28 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. ​​​​​​​

Operasyonda geminin imha edilmesiyle topçuluk eğitimi de verildi. Gemi imha edilerek kokainin yasadışı faaliyetlerde kullanılmamasını sağlandı.


ABD Sahil Güvenlik Güçleri de 26 Ekim'de Porto Riko yakınlarında 26 milyon dolar değerinde kokain ele geçirdiğini duyurmuştu.

29/10/2022 13:59
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TAGS: İngiliz Donanması, Karayip, kokoin
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