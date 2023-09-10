Karayipler’de su yükseliyor, bir ada batıyor

Karayipler’de okyanusun sadece santimlerce üstünde bulunan Carti Sugdupu adası, su seviyesinin yükselmesi sebebiyle batmak üzere. 2 bin nüfuslu adanın sakinleri, alıştıkları yaşamdan uzakta, kendileri için yapılan evlere yerleştirilmeye hazırlanıyor.

Güney Amerika ülkesi Panama'nın kıyısında, cennet gibi bir Karayip adası. Ancak 2 bin kişinin yaşadığı ada, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

İklim krizi sebebiyle yükselen su seviyesinin iki binli yıllarda okyanusla evler arasında sadece santimetreler bıraktı.

Panama, çözüm olarak ada sakinleri için karada bir yerleşke inşa etti. Ancak nesillerce adada yaşayan yerliler, kültürlerini geride bırakmak zorunda kalıyor.

Adada yaşamı zor kılan tek şey yükselen su seviyeleri sebebiyle düzenli olarak evleri sel basması değil. Ada sakinleri aynı zamanda düzenli olarak elektriğe ve temiz suya ulaşmakta da sıkıntı yaşıyor.

Adalılar, temiz su için teknelerle nehirlere yolculuk yapmak zorunda kalıyor. Toprak zeminli, çinko ve odundan inşa edilmiş evlerde yaşayan yerliler, kendi tuvaletlerine bile sahip değil. Adaya yerleştirilen umumi tuvaletler kullanılıyor.

Uzmanlar, iklim krizi sebebiyle adaların yaşanabilecek yerler olmaktan çıkacağı konusunda uyarıyor.