Karayolları Dairesi sürücüleri uyardı…

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18/02/2025

Karayolları Dairesi sürücüleri uyardı…

Karayolları Dairesi, Gönyeli Çemberi ile Boğaz Kavşağı güzergâhında yapımı devam eden köprülü kavşak projesi kapsamında, yarın saat 12.00 ile 13.00 saatleri arasında patlatma çalışması yapılacağını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, bu süreçte söz konusu güzergâhta trafiğin kontrollü şekilde sağlanacağı belirtilirken, sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

 

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