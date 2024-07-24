Karayolları Dairesi Var Ama Hizmet Yok

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24/07/2024

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Karayolları Dairesi Var Ama Hizmet Yok

Ergün Yahat 
Ülkemizde Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlığına bağlı Karayolları  dairesinde Karayolları dairesi müdürü Dürdane Abi Acı'nın görevden alınmasından sonra adeta yollarımız köstebek yuvasına dönerken yol kenarlarında  ağaçların büyümesi ile ana yollarımız  ormanlık alana dönüyor.

Görevden alınan Dürdane Abi Acı  gitmesinden sonra adanın her yerinde ana yollarda trafik ikaz levhaları büyüyen ağaç dalları ve otlar arasında kaybolurken,vatandaşlar ülkemiz yolları hiç bu kadar kötü bir durumu bu dönem yaşamadı iddiasında bulundu ..

24/07/2024 10:40
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TAGS: Karayolları Dairesi
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