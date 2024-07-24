Karayolları Dairesi Var Ama Hizmet Yok

Ergün Yahat

Ülkemizde Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlığına bağlı Karayolları dairesinde Karayolları dairesi müdürü Dürdane Abi Acı'nın görevden alınmasından sonra adeta yollarımız köstebek yuvasına dönerken yol kenarlarında ağaçların büyümesi ile ana yollarımız ormanlık alana dönüyor.

Görevden alınan Dürdane Abi Acı gitmesinden sonra adanın her yerinde ana yollarda trafik ikaz levhaları büyüyen ağaç dalları ve otlar arasında kaybolurken,vatandaşlar ülkemiz yolları hiç bu kadar kötü bir durumu bu dönem yaşamadı iddiasında bulundu ..