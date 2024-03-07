Karayolları Dairesi'nden Güvercinlik Köyü yolunu kullanacaklara uyarı

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07/03/2024

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Karayolları Dairesi'nden Güvercinlik Köyü yolunu kullanacaklara uyarı

 Karayolları Dairesi, Güvercinlik kavşağı - Güvercinlik köyü arasındaki yolda yapılacak çalışmalar nedeniyle bu yolu kullanacaklara uyarılarda bulundu.

Daireden yapılan açıklamada, söz konusu güzergahta bugün başlanan yol bakım, onarım ve yama faaliyetlerinin ikinci bir duyuruya kadar devam edeceği duyuruldu.

Açıklamada, güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulunuldu.

07/03/2024 10:49
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TAGS: yol, sürücü, haber, kıbrıs, Karayolları Dairesi, Güvercinlik Köyü
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