Karayolları Dairesi’nden Önemli Duyuru

Sürücülerin dikkatine!

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07/12/2019
HK

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Karayolları Dairesi’nden Önemli Duyuru

Karayolları Dairesi’nden yapılan duyuruya göre Lefkoşa Gazimağusa anayolunda yarın 08.00-12.00 saatleri arasında Haspolat-Minareliköy kesiminde yapılacak asfaltlama çalışmaları nedeni ile Lefkoşa Gazimağusa istikametinde, Yusuf Çocuk lastikçi ile Metgin Ltd. arasındaki kesim, trafik akışına kapatılıyor.

Yapılan duyuruda çalışmaların yapılacağı zaman diliminde trafik akışı, Haspolat Kirli Sanayi içerisinden sağlanacağından bu yolu kullanacak sürücülerin, can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıda bulunuldu. (BRT)

07/12/2019 17:58
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TAGS: Karayolları Dairesi, yol, duyuru, haber, kıbrıs
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