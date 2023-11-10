Karayolları Dairesi’nden yol uyarısı…

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10/11/2023

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Karayolları Dairesi’nden yol uyarısı…


Karayolları Dairesi, Tuzluca Kavşağı’nın yarın uzun süre trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Açıklama şöyle:

“KKTC  Karayolları Master planı kapsamında bulunan Balalan  –  Yeni Erenköy Yolu yapım işi kapsamında, yarın saat 06:00 - 15:00 saatleri arasında  Tuzluca Kavşağında asfalt kaplama faaliyetleri yapılacağından Tuzluca Kavşağı trafik akışına kapatılacaktır. Trafik akışı, İskele-Karpaz istikametinde Bölünmüş yolun imalatına göre sağ veya sol kesimlerinden tek taraflı çift yönlü (gidiş-geliş) olarak verilecektir.

Bu güzergâhı  kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.”

10/11/2023 20:36
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TAGS: Karayolları Dairesi, haber, kktc
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