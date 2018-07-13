Karayolları yol yerine patika yaptı

Yeni Bakış'tan Melin Dobran'ın haberine göre, Yukarı Taşkent Köyü Muhtarı Durmuş Aşandır, köydeki en büyük sorunun yol olduğunu söyledi. Muhtar Aşandır, hem köy yollarının hem de köyü diğer bölgelere bağlayan yolların tamir edilmesi gerektiğini vurguladı. Yıllardan beridir bu konuyu dile getirdiğini belirten Aşandır, bunca yıldır sadece köyün ana girişi olan 750 metrelik yolun asfaltlandığını söyledi. Muhtar Aşandır, bu yolun standart dışı yapıldığını savunarak, karşılıklı gelen iki aracın yan yana geçemediğini ifade etti. Bölgedeki manastırın da tamir edilmesi gerektiğini dile getiren Aşandır, manastırın turizme kazandırılmasını istiyor. Taşkent piknik alanı ise çocuk parkı, engelli parkı ve çoğaltılan masalarla daha iyi hizmet veriyor.

“En büyük sorun köy yollarıdır”

“Köyümüzdeki en büyük sorun yollardır. Taşkent-Dikmen arası ve Taşkent Haspolat arasındaki yollar tamir istiyor. Yaklaşık 2 yıl önce, dönemin ulaştırma bakanı Kemal Dürüst, köye gelmişti. Burada bir konuşma yaparak, bize bölgedeki sorunları sordu. Ben de en büyük sorunun yol olduğunu söyledim. 6 kilometrelik Taşkent-Güngör yolu, 1974 yılından beridir asfaltlanmadı. Taşkent’ten piknik alanına giden 2 kilometrelik yol ve Taşkent’ten Hamitköy’e gitmeden bir çevre yolu var. Oranın da asfaltlanmasını istedim. Bunca yıldır sadece, Taşkent’in 750 metrelik ana giriş yolu asfaltlandı.”

“Yol değil patika yaptılar”

“Hemen hemen tüm yolların yapılmasına ihtiyaç varken, sadece bu 750 metrelik yol yapıldı. Onu da oldukça dar yaptılar. Karşılıklı gelen iki araba, bu yoldan yan yana geçemez. Yolun etrafı toprak settir. Kaçacak hiçbir yer yok. Yani bu yol standart dışı yapıldı. Biz böyle bir yol istemiyoruz. Yolun dar olmasının yanı sıra, yol virajlı ve yokuşludur. İki araç geçmeye çalışsa, bir kaza olacak. Koskoca karayolları, yol değil resmen patika yaptı. Bu yolun devamında bir köprü var. Köprüyü genişletip yenilemek lazım çünkü köprü yıkılmak üzere. Köprüyü ayakta tutan beton, çatlamış durumdadır. Devlet, hiçbir beklentimizi karşılamadı.”

“Piknik alanı daha iyi durumda”

“Taşkent piknik alanı, daha önceden sıradan bir piknik alanıydı. Alan, işleten kişinin kirasındadır. Zamanla alana, çocuk parkı, tuvalet, engelli kişiler için oyun alanı ve engelli park yeri de yapıldı. 300’e yakın piknik masası da yapıldı. Şu an piknik alanı, geçmişe göre daha iyi ve kullanılabilir durumdadır. Köy için gençlik merkezi, kadın kursu, muhtarlık binası ve sağlık ocağı için belediye proje yaptı. Bu binaların hepsi bir yerde olacak. TC yardım heyeti de bu projeyi onayladı. Diğer onaylar alınır alınmaz, binaların yapılmasını bekliyoruz.”

“Manastır tamir edilmeli”

“Yaklaşık 6 yıl önce Dikmen Belediyesi ile toplantı yapılmıştı. Bölgedeki eski eserlerle ilgili. Bu toplantıya ben de katılmıştım. Orada, Taşkent’teki manastırın tamir edileceği konuşulmuştu.

Bunca zaman hiçbir şey yapılmadı. Manastırın birçok yeri yıkık durumda. Bir zaman içerisi mandıra gibi kullanıldı. Duvarlarına yazılar yazıldı. Bu manastırın tamir edilip, turizme kazandırılmasını istiyoruz. Bu sayede köye gelen ziyaretçiler, manastır daha iyi duruma getirilirse, yapıyı ziyaret edebilecek.”