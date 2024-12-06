Karayolları’ndan duyuru…

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06/12/2024

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Karayolları’ndan duyuru…

Karayolları Dairesi, Çayırova-Bafra bağlantısı üzerinde 6 Aralık – 06 Ocak arasında yol yapım çalışmaları yapılacağını bildirdi.

Daireden yapılan açıklamada, söz konusu yol güzergâhında çalışma yapılacağında, trafik akışının yeni yapılan "Sennaroğlu – Çayırova - Bafra" bağlantısı yol ayrımından sağlanacağı belirtildi.

 Açıklamada ayrıca, sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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TAGS: Karayolları’ndan duyuru…
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