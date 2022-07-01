Günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan ve rahatsız edici olan bazı kötü kokular için önlem almak aslında tahmin edilenden çok daha basit. Karbonat, antiseptik özelliklerinin yanı sıra gerçekten harika bir kabartıcıdır. Bir asit gibi çalışarak kötü kokuya neden olan maddeleri ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. İşte, karbonatla yok edebileceğiniz 8 kötü koku...

KEDİ KUMU KOKUSU

Hiç kedi kumu temizlerken kokudan nefessiz kaldığınız oldu mu? Bu kötü günleriniz sona erdi. Kedi kumunun üzerine her gün biraz karbonat serpiştirin. Kedinize veya size zarar vermeden kokunun azaldığını fark edeceksiniz. Bir bardağın dörtte biri kadar serpmeniz yeterli olacaktır. Serptikten sonra bir saat kadar odadan çıkıp geri gelin hala koku varsa aynı oranda ekleme yapın.

TUVALET KOKUSU

Tuvaleti temizlemek için önce tuvaleti yıkayın. Ardından içine bir bardak karbonat dökün, kapağı kapatın ve ovma işlemini kabarcıkların sizin için yapmasına izin verin. Yaklaşık bir saat içinde geri dönün ve sifonu çekin.

TERMOS VE SOĞUTUCU KOKUSU

Kokan termosunuza, 3 bardak suya bir çorba kaşığı karbonat koyun. Sadece karıştırın ve yaklaşık 20 dakika termosta bırakın, ardından durulayın. Soğutucu için tüm soğutucuyu suyla doldurun, ½ bardak karbonat ekleyin, kapağı kapatın ve bir saat sonra durulayın.

GİDER KOKUSU

Alışkanlık olarak haftada birkaç kez gidere birkaç yemek kaşığı karbonat dökün. Yaklaşık bir saat sonra, sıcak suyu birkaç dakika çalıştırın. Gider kokusu çok kısa sürede bitecektir.

ELEKTRİK SÜPÜRGESİ KOKUSU

Elektrik süpürgesi çalışırken odanın koktuğu oluyor mu? Halının üzerine karbonat serpiştirin. Bir saat kadar sihrini çalıştırarak halının üzerinde beklemesine izin verin. Sonra elektrik süpürgesiyle süpürün. Bu çözümle aynı anda iki şeyi temizlemiş olacaksınız: Elektrik süpürgenizi ve halınızı.

AYAKKABI KOKUSU

Kokmuş ayakkabılara bir çay kaşığı karbonat dökün. Birkaç beklettikten sonra yıkayın. Kokunun kaybolduğunu fark edeceksiniz.

BUZDOLABI KOKUSU

Buzdolabı kokusu da yaygın problemlerden biridir. Bir kaseye yarım bardak karbonat koyun. Kaseyi buzdolabına yerleştirin. Bir gece bekletin.

ELLERDEKİ SOĞAN KOKUSU

Soğanları dilimledikten sonra bir bardak suya birkaç yemek kaşığı karbonatı karıştırın ve bu karışımda ellerinizi yıkayın ve sonra normal suyla durulayın.

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01/07/2022 20:27