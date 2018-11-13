Kardashian parasıyla yangını durdurdu

California’nın kuzeyindeki Paradise bölgesinde 8 Kasım’dan bu yana devam eden orman yangınlarında can kaybı artıyor. The Butte County Şerifi Kory Honea, yaptığı açıklamada, 200’den fazla

kişiden haber alınamadığını söyledi. Bölgede 13 kişinin daha cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından eyalet tarihindeki en ölümcül yangında ölenlerin sayısı 42’ye çıktı.

Hafta sonu başlayan yangın söndürülemedi.

7 binden fazla ev, okul ve iş yerinin tahrip olduğu yangında, eyaletin güneyinde de ünlü İskoç aktör Gerard Butler, şarkıcı Miley Cyrus, oyuncu Scott Baio, yönetmen Guillermo del Toro, reality show yıldızı Kim Kardashian, oyuncu Alyssa Milano ve oyuncu Rainn Wilson gibi isimlerin evleri yandı ya da zarar gördü.

Butte County Şerifi yangında hayatını kaybeden en az 42 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. California’nın kuzeyinde arama çalışmalarının devam ettiği ifade edilirken ölü sayısının artmasından endişe edildiği açıklandı.

Perşembe günü başlayan yangında ölü sayısının artmasıyla birlikte, bu yangının eyalet tarihinin en ölümcül yangını olduğu duyuruldu.

KIMYE’DEN ÖZEL İTFAİYE EKİBİ

Öte yandan birçok yıldızın evinin yangında kül olması bölgede yaşayan diğer yıldızları da harekete geçirdi. ABD basını, yangının olduğu bölgede yaşayan ve evlerini terk etmek zorunda kalan Kim Kardashian ile Kanye West’in özel bir itfaiye ekibine para verdiğini yazdı.

Kardashian ve eşi Kanye West’in özel itfaiye ekibi tutarak evini ve mahalleyi yangından kurtardığı ortaya çıktı.

Yerel basında yer alan haberlerde Kimye olarak da bilinen çiftin özel bir itfaiye ekibiyle anlaştığı ve bu ekibin evi koruduğu ifade edildi. Özel itfaiye ekibinin kazdığı toprak sayesinde yangının evlerin olduğu bölgeye gelmediğini yazan ABD basını, bu sayede birçok evin yanmaktan kurtulduğunu aktardı.