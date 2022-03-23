Kardelen Bebek gururumuz oldu

Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye şampiyonasında sporcumuz Kardelen Bebek Türkiye 3'üncüsü gelerek gururumuz oldu

Türkiye'nin Yozgat ilinde 19-20 mart tarihinde gerçekleştirilen Yıldızlar Judo Türkiye şampiyonasına 13 sporcuyla katılan KKTC Kardelen Bebek'in 3'üncülüğü ile madalya kazandı.

56 ilden 506 sporcunun katıldığı şampiyonada ilk gün 7 sporcumuz mücadele ederken tek madalya 32 kiloda Kardelen Bebek'ten geldi. Diğer sporcularımız da kıyasıya mücadele ederek hem tecrübe hem gelecek için ümit vadettiler.



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23/03/2022 08:35