Kardemir Karabükspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü

Kardemir Karabükspor, bu sezon TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynadığı 25 maçın 24'ünü kaybetti, birinden ise beraberlikle ayrıldı.



Toplamda 7 kez rakip fileleri havalandıran Karabük temsilcisi, kalesinde 84 gol gördü.



Sadece bir puanı bulunan ve ligin dibine demir atan, bugün oynadığı Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçını 5-0 kaybeden Karabük ekibinin, bitime 9 hafta kala 1983-1984 sezonunda yer aldığı Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi kesinleşti.



Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, maç sonunda helva dağıttı.

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06/03/2022 10:55