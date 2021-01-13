kardeş kıskançlığına dikkat!

“Abi, abla oldun artık” şeklinde ifadeler kullanmayın

Bu cümle çocuğun omuzlarına ağır sorumluluklar yüklemektedir. Çocuk, abi ya da abla olduğu için artık ebeveynleri tarafından ihtiyaçlarının karşılanmayacağını ve eskisi gibi sevilmeyeceğini düşünmeye başlar. Bu da çocuğun kaygılarını yükselterek; hırçın, isyankar ya da içe dönük davranışlar sergilemesine sebep olabilir.

Yeni gelen davranışlara dikkat!

Çocuk, üzerindeki ilginin kardeşine yönelmemesi için dikkat çekici davranışlarda bulunabilir. Örneğin tuvalet eğitimini kazanmış bir çocuk yeniden tüm ilgiyi üzerine toplamak için uzun süreli alt ıslatma davranışı ya da yemek yeme konusunda iştahsızlık ve isteksizlik gösterebilir. Bu davranışları sergilerken çocuk, ebeveynlerine “Ben de buradayım.” mesajını vermeye çalışıyordur. PEKI KARDEŞ KISKANÇLIĞINI NASIL ÖNLERIZ? Bu olağan durumu önlemek adına kardeş dünyaya geldiğinde çocuğun bu kaygılarını en aza indirmek için öncelikle aile içinde ve sonra çevresi tarafından “Abi/abla oldun, olmuşsun” demek yerine; “Bir kardeşin olmuş. Ne kadar küçük öyle değil mi? Çünkü o daha bebek ve senin gibi henüz konuşamıyor, yürüyemiyor ve okula gidemiyor. Ama senin kadar büyüdüğünde o da yapacak” gibi ifadeler kullanmak çocuk için daha anlaşılır ve sağlıklı olacaktır. Aynı zamanda anne ve baba çocuktan kardeşi için küçük yardımlarda bulunmasını isteyebilir. Örneğin anne yeni doğan kardeşin bezini değiştirmesi gerektiğinde, çocuktan kardeşi için yeni bir bez getirmesini isteyebilir ya da benzer şekilde önlüğünü getirmesini ve takmasını isteyebilir.

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13/01/2021 18:01