Kardeşini Dövdükleri Gerekçesiyle Tartıştığı Bir Kişiyi Ağır Yaraladı

Lefkoşa'da Surlariçi Lokmacı bölgesinde kardeşini dövdükleri gerekçesi ile A.G’yi ciddi şekilde darp edip vahim zarara uğramasına neden olan zanlı Ekrem Bolat tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Şefik Karabardak olayla ilgili bulguları aktardı. Karabardak, zanlı Ekrem Bolat’ın 20 Aralık 2024 tarihinde saat 02:00 raddelerinde Lefkoşa'da meydana gelen Vahim Zarar ve Ciddi Darp suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 20 Aralık 2024 tarihinde Lefkoşa'da Surlariçi Lokmacı bölgesinde Kardeşi ile Kavga ettikleri gerekçesi aldığı darbelerden dolayı yerde yatmakta olan A.G’ye sağ eli ile yumruk vurup başını mermer zemine vurup kafatasında kırıklar oluşmasına sebebiyet verip vahim ve bedensel zarar da bulunup ciddi bir şekilde darp ettiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını müşteki A.G’nin dahiliye servisinde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesi bulunmadığı belirtti. Polis memuru Karabardak meselenin soruşturmasının henüz yeni başladığını alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ve tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)