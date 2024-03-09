Kardeşinin katili olarak suçlanan kadını, üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştı

Nikos Angelidis isimli bir şahıs, kardeşinin öldürülmesi davasında teminatla denetimli serbestlikte olan 33 yaşındaki bir kadını öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Nikos Angelidis isimli bir şahsın, 29 Ağustos 2023 tarihinde öldürülen erkek kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu 33 yaşındaki bir kadının üzerine benzin dökerek öldürmeye çalıştığını yazdılar.

Habere göre Larnaka’ya bağlı “Ksilotimbu” köyünde ikamet eden kadının evine gide Angelidis, kadının üzerine benzin döktü, kadını saçlarından evinin dışına sürükledi ve darp etti.

Gazete, kadının denetimli serbestlikle dışarıda olduğunu belirtirken, Angelidis’in ise duruşma tarihine kadar tutuklandığını aktardı.