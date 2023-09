Kardeşler Anı Turnuvası Yalova’nın

Güzelyurt Üner Berkalp stadında oynanan maçta Yalova ,Binatlı’yı 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

Anı maçında bir açıklama yapan Öztürk İsmailoğlu’nun oğlu Orhan İsmailoğlu, “Babamın ve amcamın zamansız gidişi bizleri derinden üzmüştür. Onlar bizim içimizde her zaman yaşıyor ve yaşayacaktır bu yıl ikicisini düzenlediğimiz turnuvada Yalova ve Binatlı takımlarına teşekkür ederim her yıl Ağustos aynında bu turnuvanın gerçekleştirileceğini sözlerine eklerken Hem Yalovaspor Kulübü Başkanı Can Altınkaya’ya hemde Binaltı Kulübü başkanı Velettin Taşkent’te teşekkür etti.

İkinci gelen Binatlı takımına kupasını Orhan İsmail ‘in kardeşleri Sultan Şeker ve Hamit Barut verirken birinci gelen Yalova takımına ise kupayı Öztürk İsmailoğlu’nun oğlu Orhan İsmailoğlu ve torunları Öztürk İsmailoğlu ,Öztürk Bodurhan taktim etti.

Turnuvada ise Öztürk İsmailoğlunun kızları Meryem Yücel,Naciye Ertürk ve Emine Bodurhan maçta görev yapan hakemlerin plaketlerini verdi.

07/09/2023 13:13