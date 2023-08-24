Kardeşler unutulmadı 

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24/08/2023

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Kardeşler unutulmadı 

Yalova, Piskobu Şehidi Orhan İsmail ve Merhum Öztürk İsmailoğlu için, Hamitköy ile anı maçı düzenleniyor. 

Anı maçı ile ilgili bir açıklama yapan Öztürk İsmailoğlu’nun oğlu Orhan İsmailoğlu, “Babamın ve amcamın zamansız gidişi bizleri derinden üzmüştür. Onlar bizim içimizde her zaman yaşıyor ve yaşayacak” 
dedi. 
 Geçtiğimiz yıl birincisini düzenlediğimiz anı maçının bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz 
Babası Öztürk İsmailoğlu’nun geçmiş yıllarda Yalova foramsı giydiğini ve koyu bir Yalova taraftarı olduğunu söyleyen Orhan İsmailoğlu, amcasının ise 1974’te Piskobu’da (Yalova) şehit düştüğünü belirtti. İki kardeş anısına düzenlenen maça tüm köylülerini davet eden Orhan İsmailoğlu, Yalova Spor Kulübü’ne de teşekkür etti. 
Yalova ile Hamitköy karşı karşıya geleceği anı maçı, 30 Ağustos Çarşamba günü Bostancı Tahsin Mertkeçi Stadı’nda saat 17.30 da başlayacak.

24/08/2023 11:44
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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