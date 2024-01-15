Kardeşlerin zihin sağlığı üzerindeki etkisi ortaya kondu

ABD ve Çin'de yapılan yeni araştırmada az kardeşli ya da kardeşsiz çocukların zihin sağlığının, çok kardeşli akranlarından daha iyi olduğu ortaya çıktı.

ABD'deki Ohio State Üniversitesi'nin yürüttüğü araştırmada, Çin devletinin fonladığı Çin Eğitim Paneli Çalışması'nda yer alan ortaokul son sınıftaki 9 bin 400 çocuğun verileri incelendi.

Çalışmanın ABD ayağında da Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün düzenlediği Erken Dönem Çocukluk Çalışması'nda yer alan 9 bin 100 ortaokul son sınıf öğrencisinin verisi kullanıldı.

Düzenlenen ankette, ortalama 14 yaşındaki çocuklara zihinsel sağlık durumlarıyla ilgili sorular soruldu.

Çin'de zihin sağlığı en iyi durumdaki çocukların, kardeşsiz büyüyenler olduğu belirlendi. ABD'deyse aynı durum kardeşi olmayan ya da tek kardeşe sahip çocuklarda görüldü.

ABD'deki verilerde zihin sağlığı en kötü durumdaki çocukların, yaşça büyük kardeşlerle büyüyenler olduğu belirlendi. Zihin sağlığını negatif etkileyen en önemli unsursa kardeşler arası yaş farkının az olması. Aralarında bir yaş fark bulunan kardeşlerin zihin sağlığında ciddi düşüş yaşanıyor.

Ohio State Üniversitesi'nden Doug Downey, sorunun "kaynak seyrelmesi" nedeniyle yaşandığını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

Ebeveyn kaynaklarını bir pasta gibi düşünürseniz, tek çocuk büyüyenler tüm pastayı, yani ebeveynlerin tüm ilgisini ve kaynaklarını alıyor. Ancak denkleme daha fazla kardeş eklediğinizde, her çocuk ebeveynlerinden daha az kaynak alıyor ve ilgi görüyor. Bu da zihin sağlığını etkiliyor.

Öte yandan bilim insanı, araştırmada kardeşler arasındaki ilişkinin niteliğinin dikkate alınmadığını ifade etti. Downey, kardeşler arasında sağlam ve paylaşımcı bir ilişki kurulmasının çocukların zihin sağlığına olumlu etki edeceğini söyledi.

Araştırmada Çinli çocukların yaklaşık üçte birinin, Amerikalı çocuklarınsa sadece yüzde 12'sinin tek çocuk olduğu belirtildi. Çin'deki durumun 1980'de nüfus artışını engellemek için yürürlüğe konan "tek çocuk politikasının" sonucu olduğuna dikkat çekildi. Pekin yönetimi, doğum oranlarındaki düşüş nedeniyle politikayı 2016'da iptal etmişti.



Independent Türkçe