Karel Biran’dan üç kupa birden

Ülkemizin başarılı dans sporcusu Karel Biran IDO Türkiye lisansı ile 6- 10 Kasım 2023 tarihlerinde Makedonya

Üsküp'te yapılan IDO WORLD CAMPIONSHIPS yarışmasında ülkemizi başarıyla temsil etti. Katıldığı kategorilerde göstermiş olduğu sahne performansıyla Salsa Solo Male Junior 1 Dünya üçüncülüğü, Caribbean Show Solo Male Junior 1 ve Bachata Solo Male Junior 1 kategorilerinde DÜNYA SAMPİYONU olarak bizleri gururlandırdı.

Karel üç kupa ve yarışma süresince farklı ülkelerden kazandığı dostluklarla ülkesine dönecek