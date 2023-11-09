Karel Biran’dan üç kupa birden

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09/11/2023

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Karel Biran’dan üç kupa birden

Ülkemizin başarılı dans sporcusu Karel Biran IDO Türkiye lisansı ile 6- 10 Kasım 2023 tarihlerinde Makedonya

Üsküp'te yapılan IDO WORLD CAMPIONSHIPS yarışmasında ülkemizi başarıyla temsil etti. Katıldığı kategorilerde göstermiş olduğu sahne performansıyla Salsa Solo Male Junior 1 Dünya üçüncülüğü, Caribbean Show Solo Male Junior 1 ve Bachata Solo Male Junior 1 kategorilerinde DÜNYA SAMPİYONU olarak bizleri gururlandırdı.

Karel üç kupa ve yarışma süresince farklı ülkelerden kazandığı dostluklarla ülkesine dönecek

09/11/2023 12:12
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TAGS: Karel Biran
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