Lapta’da kalmakta olduğu otelde dün rahatsızlanarak yaşamını yitiren Karel Hrdina’nın ölüm sebebi açıklandı

Polis Basın subaylığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

19.06.2019 tarihinde, Lapta’da kalmakta olduğu otelde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Karel HRDINA (E-55)’nın, 20.06.2019 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.