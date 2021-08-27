Lefkoşa Kuzey Çevre yolunda dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 5 yaşındaki Karel Taşkentli son yolculuğuna uğurlandı.

Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninde Karel’in ailesi ve sevenleri göz yaşlarına boğuldu.

Kaza nasıl olmuştu?

Polisten verilen bilgiye göre 26.08.2021 tarihinde saat 17.20 sıralarında Lefkoşa'da yeni kuzey çevre yolu üzerinde Gözde Demirkaya TAŞKENTLİ(K-34) yönetimindeki NN 093 plakalı araç ile Taşkent istikametinden güney istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada UKÜ çemberine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarpıp takla atarak tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Karel TAŞKENTLİ(E-5) kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde aldığı yaralara dayanamayarak yaşamını yitirdi.Araç sürücüsünün tedavisi halen sürüyor.Soruşturma devam etmektedir.

Bu habere tepkiniz:



27/08/2021 12:03