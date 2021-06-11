Karga vurmak için 300 bin TL harcanıyor

Standard Kıbrıs'ın haberine göre, Maliye Bakanlığı’na bağlı Merkezi İhale Kurumu’nun (MİK) verilerine göre Kurum, İçişleri Bakanlığı’na 300 bin TL’lik “fişek” alım ihalesi açtı.

2 Haziran tarihinde kapanması gereken ihale, sonuçlanan ihaleleri gösteren listede henüz yer almadı. Açılan 137/2021 numaralı ihaleyle “3,358 Paket 30 gram 6 numara av fişeği alımına” gidilecekti.

Yapılan araştırmada, İçişleri Bakanlığı’nın 300 bin TL’lik fişek ihalesine, “zararlı kargaların vurulması” için çıkıldığı öğrenildi.

İHALE BİRİNCİSİ GKK

Bu arada, Merkezi İhale Kurumu verileri, 1 Ocak-10 Haziran döneminde 180 ihale açıldığını gösteriyor. MİK son bir yıldır faaliyet raporu hazırlamadığı için söz konusu istatistikler kurumun sitesinden derlenen bilgilerle oluşturuldu.

STANDARD Kıbrıs’ın araştırmasına göre kurumlar bazında açılan ihalelerin ilk sırasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı için açılan 32 ihale ilk sırada gelirken, ihale bedeli sıralamasında ilk sırada yaklaşık 245,9 milyon TL ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yer alıyor.

İhaleler kurumlar bazında incelendiğinde 4 kurum %43’lük paylarıyla dikkati çekiyor. Birinci sıradaki GKK’nın 32 ihalesinin yaklaşık bedeli 18 milyon 077 bin TL olarak hesaplandı.

İhale sayıları bakımından ikinci sırada yer alan Sağlık Bakanlığı adına 23 ihale açılırken, bu ihalelerin yaklaşık bedeli 64 milyon 026 bin TL olarak hesaplanırken, üçüncü sırada 13 ihale ve yaklaşık 245,9 milyon TL bedelle Kıb-Tek, dördüncü sırada ise 9 ihale ve yaklaşık 2 milyon 058 bin TL bedelle İçişleri Bakanlığı yer aldı.

HİZMET ALIMI TAM GAZ

MİK’in yaklaşık 6 aylık sürede ilan ettiği konular bazındaki ihaleler içinde ilk sırada her zaman olduğu gibi “Hizmet Alımı” başlığı” adı altında açılan “güvenlik ve temizlik” ihalelerinin geldiği görülüyor. Hizmet Alımı, 32 ihale ile tüm ihaleler içinde %20’lik paya sahip.

İhaleler konular bazında incelendiğinde ikinci sırada gelen “Karışık Yapılan Alımlar” başlığı altında ise 24 ihale var. Üçüncü sırada, 23 ihaleyle “Temizlik, Temizlik Malzeme ve Cihazları” gelirken, dördüncü sırada 14 ihale ile “Yapım İşleri” var.

Kaynak: Standard Kıbrıs

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11/06/2021 15:29