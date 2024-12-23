Kargalar soğuktan dondu! Termometreler eksi 20 dereceyi gösterdi

Erzincan'da karla birlikte dondurucu soğuk etkili oldu. Ağaç dallarındaki kargalar, donmuş halde bulundu.

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23/12/2024

Kargalar soğuktan dondu! Termometreler eksi 20 dereceyi gösterdi

Erzincan'da karla birlikte dondurucu soğuk etkili oldu. Ağaç dallarındaki kargalar, donmuş halde bulundu.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde gece saatlerinde dondurucu soğuk etkili oldu. Sıcaklık sıfırın altında 20 dereceye düştü.

Mercan beldesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin bahçesinde, çok sayıda karga ölü bulundu.

Ağaç dallarındaki kuşların soğuktan donup düştüğü belirlendi.

Ölmek üzere bulunan bir karga ise vatandaşlar tarafından içeri alındı,, kalorifer peteğinde ısınması sağlandı.

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TAGS: karga
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