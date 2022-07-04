Kargo ücreti olarak aldığı parayı çaldı
Filipinlere kargo göndermek için 9 ayrı kişiden toplamda 1440 Euro aldı
04/07/2022
TAK
Girne’de kargo ücreti olarak 9 ayrı kişiden aldığı parayı çalan kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, D.J.C.’nin (E-49), 19 Şubat-9 Nisan tarihleri arasında GKRY üzerinden kargo ile Filipinlere göndermek için 9 ayrı kişiden aldığı muhtelif paketleri göndermeyip, kargo ücreti olarak şahıslardan aldığı toplam 1440 Euro nakit parayı çaldığı tespit edildi.
Bahse konu şahıs dün tespit edilerek, tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.