Karim Benzema 4 dakikada hem rakip hem de kendi kalesine attı

Suudi Arabistan Pro Lig'in 10. haftasında Al-Ittihad deplasmanda Al-Taawon'a konuk oldu.

KARIM BENZEMA'DAN 2 GOL



Al-Ittihad yıldız golcüsü Karim Benzema'nın attığı golle 22. dakikada 1-0 öne geçti. Benzema bu golden 4 dakika sonra bu kez topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1.



Müsabakanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı.

Bu sonuçla Al-Ittihad puanını 20'ye, Al-Taawon ise 23'e çıkardı.



Al-Ittihad gelecek hafta sahasında Al-Hazem'i konuk edecek. Al-Taawon ise Khaleej deplasmanına çıkacak.