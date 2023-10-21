Karim Benzema 4 dakikada hem rakip hem de kendi kalesine attı
Yıldız golcü Karim Benzema, Al-Taawon - Al-Ittihad maçında biri kendi kalesine olmak üzere 2 gol attı. Müsabaka 1-1 sona erdi.
21/10/2023
Suudi Arabistan Pro Lig'in 10. haftasında Al-Ittihad deplasmanda Al-Taawon'a konuk oldu.
KARIM BENZEMA'DAN 2 GOL
Al-Ittihad yıldız golcüsü Karim Benzema'nın attığı golle 22. dakikada 1-0 öne geçti. Benzema bu golden 4 dakika sonra bu kez topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1.
Müsabakanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı.
Bu sonuçla Al-Ittihad puanını 20'ye, Al-Taawon ise 23'e çıkardı.
Al-Ittihad gelecek hafta sahasında Al-Hazem'i konuk edecek. Al-Taawon ise Khaleej deplasmanına çıkacak.