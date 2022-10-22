Karim Benzema'dan tarihi fark! Ronaldo'nun ardından...

Avrupa'da yılın futbolcusuna verilen ödülde oy oranları açıklandı. Karim Benzema, Ballon d'Or'u uzak ara farkla kazandı. Benzema, en yakın rakibi Sadio Mane'ye 356 oy fark atarken, golcü isme 549 oy çıktı.

Sadio Mane ise 193 oyla ikinci sırada yer aldı. Mane'yi Kevin De Bruyne 175 oyla takip etti ve üçüncü oldu.



2002 BALLON D'OR İLK 10



Karim Benzema - 549 oy

Sadio Mane - 193 oy

Kevin De Bruyne - 175 oy

Robert Lewandowski: - 170 oy

Mohammed Salah: - 116 oy

Kylian Mbappe: - 85 oy

Thibaut Courtois: - 82 oy

Vinicius Junior: - 61 oy

Luka Modric: - 20 oy

Erling Haaland: -18 oy

RONALDO'NUN ARDINDAN KARIM BENZEMA

Real Madrid'in geçen yılki İspanya Ligi ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna 44 golle katkı yaparak Ballon d'Or'u kazanan Karim Benzema, Cristiano Ronaldo'nun ardından ödülü en farklı oyna kazanan ikinci isim oldu. Ronaldo, 2016'da 745 oy alırken; en yakın takipçisi lionel Messi 316 oyda kalmıştı. Portekizli, 429 oy farkla ödülü kazanmıştı.

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22/10/2022 13:54