Karın ağrınızın nedeni kullandığınız krem olabilir

İshal oldunuz, hızla kilo veriyorsunuz ve sürekli karnınız ağrıyor. Çölyak hastası olduğunuz aklınıza gelir mi? Çölyak hastalığının sıra dışı şikâyetlerle ortaya çıktığında teşhisinin zaman aldığını söyleyen Doç. Dr. İbrahim Ertuğrul, "Çölyak hastaları buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıllarda bulunan glutenden uzak durmalı... Diş macunundan kremlere, hatta karton bardaklara pek çok şeyde gluten var" dedi

Karın ağrısı, şişkinlik, saç dökülmesi, ciltte kızarıklık ve kilo alamamak gibi şikâyetlerle kendini belli eden çölyak hastalığı genellikle farklı rahatsızlıklarla karıştırılıyor. Türkiye'de ortalama 750 bin çölyak hastası var ve hastalığın oluşumunda genetik faktörler etkili… Buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıllarda bulunan gluten proteininden uzak durarak beslenmek ise çölyak hastalığının tek tedavisi olarak biliniyor. Doç. Dr. İbrahim Ertuğrul, çölyakla ilgili merak edilenleri anlattı:

ÇÖLYAK BAŞKA HASTALIKLARLA KARIŞTIRILIYOR

"Çölyak hastalığı, yaşam boyu devam eden bir gıda alerjisidir. Vücudun verdiği tepki neticesinde 12 parmak bağırsak yapısı bozulur ve ince bağırsağın özellikle başlangıç kısmı normal yeteneğini kaybeder. Hastalık ishal, kilo kaybı, bulantı kusma, karında ağrı, iştahsızlık gibi şikâyetlerle seyredebilir. Fakat sıra dışı şikâyetlerle seyrederse bu durumda hasta değerlendirilirken çölyak hastalığı tanısı konulamayabilir. Anemi, kemik erimesi (osteoporoz), hipokalsemi (kandaki kalsiyum seviyesinin düşük olması), karaciğer enzim yüksekliği ve bazı nörolojik hastalıklarda bu durumları yapan neden olarak ayırıcı tanıda çölyak hastalığı da düşünülmelidir. Çölyak hastalığının tanısı hastanın şikâyetleri, muayene bulgusu, kan tetkikleri ve endoskopik olarak alınan biyopsi sonuçlarına göre konulur. Hastalık tanısını koyabilmek için hekimin bu hastalığı da düşünmesi, akla getirmesi gerekir.