Karın, Bacak, Bel ve Basen Bölgesinde Oluşan Yağlanmalara Dikkat!

Vücudumuzda selülit, yağlanma, sarkma en istemediğimiz durumlardır. Estetik anlayışını ve giyim tarzımızı etkileyen bu durum en çok bel, karın, basen, bacaklar ve kollarda gelişir. Karın, bacak, bel, basen kısımlarında yoğunlaşan kilolar yağ birikimidir. Madonna gibi birçok ünlünün de tercih ettiği ve yıllardır destek aldığı AWT yani akustik dalga terapisi ile bölgesel fazlalıklardan ,selülit probleminden ve vücutta oluşan sarkmalardan kurtulabilirsiniz.

Awt Akustik Dalga Terapisi cilt, cilt altı yağ doku, bağ doku, dolaşım sistemi, kaslar ve metabolik sistemi düzenleyen tam kat doku aktivasyonu gerçekleştirir.

Deri altında oluşan fazla yağ hücrelerini parçalayarak bağ dokularının sıkılaşmasını sağlar dolaşım sistemini düzenler bunun sonucunda selülit giderilir cilt sıkılaşır.

AWT Akustik Dalga Terapisi 6-12,5 cm doku altına etki eden şok dalgaları dediğimiz akustik dalgalar etkisini başlığında bulunan kurşunun saniyede 25-35 hz arası gidip gelmesinin oluşturduğu sesten alır ve tamamen zararsızdır.

Uygulama yapılan bölgedeki adipoz yağ hücrelerini immobil haldeyken (sabit) mobil ( hareketli) hale getirerek yağ hücrelerinin içinde bulunan serbest yağ radikallerini ve gliserolleri ortaya çıkararak parçalamaktadır. Parçalanan ve sıvı hale gelen yağ dokusunun vücuttan hızlıca atılabilmesi için bol su tüketmek (özellikle işlem sonrası 2,5 litre) ve minimum 30 dk Yürüyüş yapmak önemlidir. Günlük yaşamda ise 2 litrenin altına inilmemelidir.

Awt akustik dalga terapisi cilt altında ve üstünde herhangi bir tahribat oluşturmaz Buda yaz kış uygulama konforu sağlıyor. İşlem yapıldıktan sonra güneşe çıkma veya güneşlenmede sorun oluşturmaz.

Uygulama 8-10 seanslık kürler şeklinde yapılır, haftada 2 gün uygulama için yeterlidir. AWT akustik dalga terapisi ile yağ yakımını gerçekleştirirken kollajen üretimini de aktive eder ve dokuda sıkılaşma sağlar.

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24/08/2021 12:34