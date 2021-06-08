Karın Bölgesindeki Yağları Nasıl Eritebilirim?

Pek çok kişinin vücutlarında fazla kilolarından ötürü rahatsız olduğu bölgelerden biri karın bölgesive çevresidir. Özellikle sarkmaya meyilli olmasından dolayı karın bölgesinde biriken yağlar, hem erkek hem de kadınları olduklarından daha da fazla kilolu göstermektedir. Karın ve çevresindeki yağları eritmekiçin farklı pek çok yöntem olsa da bu yöntemlerin aynı anda düzenli uygulanması en etkili ve kalıcı bir çözüm yöntemi olmaktadır.

Düzenli bir diyet ve düzenli gerçekleştirilen antrenman programlarıile kısa sürede bu bölgedeki yağlarken rahatlıkla kurtulabilirken, kalıcı sonuçlar elde edilmektedir. Kişilerin fiziksel aktivitelerine ve sahip oldukları kronik rahatsızlıklara göre hazırlanan spor programlarıile her yaş grubunda bu bölgedeki fazlalıklardan kurtulmak mümkündür.

Karın Bölgesindeki Yağları Eritmenin Püf Noktaları Nelerdir?

Karın bölgesinde biriken yağların asıl nedeni dengesiz ve düzensiz beslenme şekilleridir.

• Abur cubur,

• Fast food ürünler,

• Aşırı yağlı,

• Aşırı baharatlı ve

• Aşırı tuzlu gıdalar,

• Yüksek şeker içeren içecekler ve

• Sık sık ana öğün şeklinde beslenme bu bölgedeki yağlanmayı arttırantemel etkenlerdir.

Karın bölgesindeki yağlardan kurtulmakisteyen kişilerin ilk olarak yukarıda sıralanan besinlerden uzak durmaları ve daha dengeli şekilde düşük kalorili besinlerle beslenmeleri gerekmektedir. Düzenli beslenmenin yanı sıra günde kişinin kilosuna bağlı olarak 2 ila 3 litre arasında su tüketmesi de bu bölgedeki fazlalık yağlardan kurtulmak için oldukça faydalı olmaktadır.

Bunlarla beraber öncelikle kardiyo antrenmanları ve karın bölgesindeki kasları merkez alan spor aktivitelerinin uygulanması, fazlalık yağlardan kurtulmak için kilit role sahip etkenlerden en önemlisidir. Bu bölgeyi hedef alan egzersizler kasların tamamını çalıştırırken artan enerji ihtiyacı nedeniyle yağların yanmasına sebep olmaktadır. Setler halinde uygulanan hareketler kısa sürede kasları aktive ederek kas kütlesinin artmasınadolayısıyla da yağlardan kurtulmaya olanak sağlamaktadır.

Karın Bölgesindeki Yağları Eriten Egzersiz Programları Nelerdir?

Karın bölgesindeki yağları eriten başlıca egzersiz programları;

1. Yarım mekik (Crunches),

2. Bisiklet egzersizi,

3. Bacak ile havada çember çizme,

4. Kalça kaldırma hareketi,

5. Plank,

6. Mountain climber ve

7. Flutter Kicks olarak sıralanabilmektedir.

Bu hareketleri yapmadan önce gerçekleştirilen 30 dakikalık hafif tempo yürüyüş ve ardından 10 – 15 dakikalık bir ısınma egzersizi hareketlerin hem daha kolay yapılmasını sağlarken hem de hareketlerin etkisini arttırmaktadır.

Karın Bölgesindeki Yağları Eritmek İçin Egzersizler Hangi Sıklıklarla Yapılmalıdır?

Vücutta var olan her kas grubu gibi karın kaslarıda belirli bir müddet çalıştıktan sonra dinlendirilmeli ve bu kas grubunun kendini yenileyerek iyileşmesi sağlanmalıdır. Her kişinin fiziksel özellikleri, vücut esneklikleri ve spora olan yetenekleri birbirinden farklılık göstermektedir. Dolayısıyla herkese aynı spor programının uygulatılmasısağlıksız bir durum olmaktadır.

Spora yeni başlayan veya ağır, hareketli ve yüksek tempoda spor yapamayan kişiler için hafif hareketlerle egzersizlere başlamak oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra ilk haftalarda haftada 2 gün olarak başlanan programlar, zaman ilerledikçe ve vücut direnci artmaya başladıkça antrenman temposu biraz arttırılarak program haftada 3 veya 4 güne yükseltilebilmektedir. Özper Özorun programlarında tempo yükselerek ilerlemektedir.

Ağır sporlar yapan veya dinamik spor dallarına ilgi duyan kişilerde kendi fiziksel özellikleri el verdiği değerlerde haftada 3 ila 4 gün karın kası çalışabilmektedir.

Hızlı etki görmek veya bir an önce bu bölgedeki yağlardan kurtulmak isteyen kişilerin düştüğü en büyük hata ise her gün aynı kas grubunuçalıştırmaktır. Bu durum faydadan çok kişilere zarar getirmekte olup sürekli çalışan kaslar vücutta iyileşemediği için kas kaynaklı sakatlıkların gelişmesine de neden olmaktadır. Dolayısıyla bu uzun süreçte sabırlı davranılmalı, yavaş yavaş ve emin adımlarla ilerlenmelidir.

Özper Özorun

KKTC Güreş - Kickboks ve Kempo Şampiyonu

Türkiye T1 Global MMA ve Grappling Şampiyonu

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08/06/2021 08:43