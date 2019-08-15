Karıncalardan kurtulmada bilinmeyen yöntem

Evde zaman zaman gördüğümüz karıncaları ilk başta görmezden gelsek de ordu halinde birden çoğaldıklarında, karıncaları evden uzaklaştırmak için çözüm yolları ararız. Hiç birimiz karıncayı incitme fikrinden pek hoşlanmasak da onlara zarar vermeden evden uzaklaştırmak bizi daha mutlu edebilir. Peki evdeki karıncalardan kurtulmak için ne yapmalı?

Eve giren karıncalar bir anda sürü halinde çoğaldıklarında bu can sıkıcı olabilir. Genellikle evde ağzı açık bırakılan gıdalara kolaylıkla erişebildiklerinden evi istila edebilirler. Karıncalar bazen balkonlarda da sürü halinde görülebilir. Özelikle çok fazla toprağınız ve çiçekleriniz varsa bir türlü kaybolmak istemezler. Çalışkan karıncalar bir kere uygun ortamı bulunca uzaklaşmaları zaman alır. Karıncalara zarar vermeden onları evimizden uzaklaştırmak için neler yapabiliriz? İşte doğal yollarla evdeki karıncalardan kurtulmak için neler yapılabilir?

EVDEKİ KARINCALARDAN KURTULMAK İÇİN NE YAPMALI?

HER ZAMAN ELİMİZİN ALTINDA OLMALI: SİRKE

Sirke mükemmel bir temizleyici olmasının yanı sıra son günlerde saç bakımından cilt bakımına kadar hayatımızın bir parçası haline gelen ürünlerden biridir. Sağlığımıza olan etkileri ise tartışılmaz. Sofralarımızdan eksik etmemiz gereken bu ürün ile karıncaları evimizden uzaklaştırmamız mümkün. Bir sprey şişesine sirke su ve limon suyu katarak karıncaların bulunduğu bölgelere püskürtün. Karıncalar sirkeden hiç hoşlanmayacaklar ve evinizden uzaklaşmaya başlayacaklardır.

ÇOĞUMUZA İLGİNÇ GELEN YÖNTEMLERDEN BİRİ: TEBEŞİR VEYA BEBEK PUDRASI

Bu ilginç ama etkili yöntemi çoğumuz duymuşuzdur. Karıncalar bu yöntemle izlerini kaybedecek ve birbirlerini bulmakta zorluk yaşayacaktır. Karıncaların dolaştığı ortamları tespit ettikten sonra tebeşir ile çizin veya bebek pudrasını dökün. Karıncalar evinizden uzaklaşacak ve bir daha gelmek istemeyeceklerdir

TATLILARIMIZIN BAŞ TACI: TARÇIN

Tarçın denilince akla o aromatik harika kokusu gelir fakat karıncalar tarçın kokusundan nefret ederler. Karıncaları uzaklaştırmak için kabuk tarçın, toz tarçın veya tarçın yağı kullanabilirsiniz bu size kalmış. Eğer çubuk tarçın kullanacaksanız cam önlerine, karıncaların sık sık bulunduğu ortamlara çubuk tarçın bırakabilirsiniz. Sprey şişesine su ve tarçın yağı ilave ederek bir karışım hazırlayabilirsiniz. Bir miktar tarçın yağı ve suyu karıştırın. Bu karışımı karıncaların bulunduğu ortamlara püskürtün. Ya da bir çay kaşığı toz tarçını bir çay bardağı su ile karıştırarak karıncaların geçtiği yerlere bez veya pamuk yardımı ile sürebilirsiniz.