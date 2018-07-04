Karip: Olayın peşini bırakmayacağız

Haber Kıbrıs Web TV üzerinden yayınlanan Günaydın Haber Kıbrıs programını sunan Hüseyin Ekmekçi ülke gündeminde infial yaratan poliste darp olayını yorumladı. Ekmekçi, Lapta Karakolu’nda darp edilen Fevzi Karip’in annesi ile konuştuğunu belirterek anne Ayşe Karip’in “Olayı kapatmak istiyorlar” diye kendisine feryat ettiğini anlattı.

“Peşini bırakmayacağız”

Acılı anne Ayşe Karip olayın kapatılmak istendiğine dikkat çekerek kamuoyu oluşturulması talebinde bulundu. Ayşe Karip, polislerin kendilerine oğulları Fevzi Karip’in plajda darp edildiğini söylediğini anlattı. Duruma tepki göstererek “Peki neden oğlumu döveni tutuklamadınız” dediğini kaydeden Ayşe Karip, “Biz kararlıyız, bu olay nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız” dedi.

“Kaburgası da kırıldı”

Önceki gün Lapta Polis Karakolu’nda darp edildiği iddia edilen Fevzi Karip’in yapılan müdahale sonucu göğüs kafesinin de kırık olduğu ortaya çıktı.