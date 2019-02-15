Karısından Dayak Yiyen Kocanın Sözleri Olay Oldu: Beni Elinden Zor Aldılar

Adıyaman'da karısı tarafından darbedildiği ileri sürülen koca tedavi altına alındı. Taş ve sopayla darbedilen koca, "Beni elinden zor aldılar" dedi.

Adıyaman'da karısı tarafından darbedildiği ileri sürülen koca tedavi altına alındı. Ulucami Mahallesi'nde yaşayan Hanım K., kocası Derviş K.'yı darp ettikten sonra kaçtı. Polis, şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlattı.

Adıyaman'da karısı tarafından darbedildiği ileri sürülen koca tedavi altına alındı.

"BENİ ELİNDEN ZOR ALDILAR"

Ulucami Mahallesi'nde yaşayan Derviş K. ile eşi Hanım K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hanım K. kocasını taş ve sopayla darbetti.

Yaralanan Derviş K. Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan koca, "Beni elinden zor aldılar" dedi.

Kaynak: AA