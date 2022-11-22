Karkamış'taki roketli saldırıda hayatını kaybedenlere veda

Gaziantep Karkamış'taki roketli saldırıda ölen 5 yaşındaki Hasan Karataş ve genç öğretmen Ayşenur Alkan toprağa verildi.

Hasan Karataş için Karanfil Mahallesi'nde cenaze töreni yapıldı.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da aynı zamanda yeğeni olan küçük çocuğun cenazesine katıldı.AİLENİN EN KÜÇÜĞÜYDÜ

Üç kardeşi olan Hasani, ailenin üçüncü çocuğuydu.

5 yaşındaki çocuğun yaşadığı ev teröristlerin hedefi oldu.

Hasan Karataş, roketli saldırıda yaşamını yitirdi.Küçük çocuğun hayatını kaybettiği saldırıda, 5 aylık hamile olan yengesi Büşra Karataş da ağır yaralandı.

Ayşenur Alkan için Nizip'te cenaze töreni düzenlendi.

Mustafa-Hayriye Alkan çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Ayşenur Alkan'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun getirilmesi ile yakınları, gözyaşı döktü.

''ÖĞRETMENLER GÜNÜN KUTLU OLSUN...''

Ayşenur öğretmenin yakınları da tabutuna '24 Kasım Öğretmenler Günü'n kutlu olsun şehidim' yazılı çiçek bıraktı.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namaz sonrası Ayşenur Alkan'ın cenazesi, gözyaşları arasında Nizip Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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22/11/2022 17:36