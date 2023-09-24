Karlıtaş, 27 Eylül Dünya Turizm Günü çerçevesinde Lefke’de etkinlikler düzenleneceğini duyurdu

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, 27 Eylül Dünya Turizm Günü’nün, Lefke’de, “Yeşil Lefke-Yeşil Turizm” mesajıyla etkinliklerle kutlanacağını duyurdu.

Karlıtaş yaptığı yazılı açıklamada, 27 Eylül Dünya Turizm Günü’nün, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün aldığı karar uyarınca, 1980 yılından beridir kutlandığını ifade ederek, ana amacın, tüm dünyada turizm bilincinin oluşturulması, turizmin çevresel, ekonomik, politik ve sosyo-kültürel öneminin vurgulamak olduğunu belirtti.

Her sene farklı bir tema ile kutlanan Dünya Turizm Günü’nün, bu sene, yeşil yatırımlar ana mesajı ile çevreci, sürdürülebilir, planlı kalkınmayı gündemine aldığını kaydeden Karlıtaş, bu çerçevede “Yeşil Lefke – Yeşil Turizm” sloganıyla etkinlikler düzenleme kararı aldıklarını belirtti.

Etkinlikler…

26 Eylül Salı günü Lefke Turizm Derneği, Lefke Belediyesi, Lefke Gazi Lisesi, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi ve bölge sivil toplum örgütlerinin iş birliğinde planlı yerel turizm ve yeşil çevre farkındalığı için etkinlikler düzenleneceğini ifade eden Karlıtaş, “Çünkü turizm ve çevre ayrılmaz bir ikilidir” dedi.

Etkinlik kapsamında saat 10:00’da aromatik ve Kıbrıs’a özgü ağaçlardan oluşan “Lefke Barış Bahçesinde” basın açıklaması, zeytin, harnup, defne ağacı ve çeşitli aromatik tıbbi bitkilerin toprakla buluşmasının ardından bölge okulları ile “Yeşil Lefke” yürüyüşü düzenleneceğini kaydeden Karlıtaş, saat 12.00’de ise Lefke Turizm Derneği binasında kokteyl sunumu yapılacağını belirtti.

“Turizmde bölgesel markalaşma şart”

Turizmde bölgesel markalaşma, doğa ve kültür dostu sorumlu turizm anlayışının önemine dikkat çeken Karlıtaş, kırsal turizmin desteklenmesi tematik müzecilik hedefi ile turizmin ülke geneline yayılması, yerel istihdamın artırılması, turizmin hükümet değil devlet politikası olması ve Turizm Gelişim Planının (master planın) kağıt üzerinde kalmayarak, hayata geçmesi hedeflerinin gerçeğe dönüşmesini temenni etti.

“İhtiyacımız olan topluma dayalı, tarih, kültür ve yeşili önemseyen doğa dostu planlı sürdürülebilir bir turizm modelidir” diyen Hasan Karlıtaş, etkinliğe tüm turizm ve çevre severlerin davetli olduğunu kaydetti.