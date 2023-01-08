Karlıtaş: Kıbrıs Mutfağını yansıtacak değerli bir proje olacak

Lefke Turizm Derneği üyesi Hasan Karlıtaş, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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08/01/2023

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Karlıtaş: Kıbrıs Mutfağını yansıtacak değerli bir proje olacak

Lefke Turizm Derneği üyesi Hasan Karlıtaş, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar ve  Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun eşi Av. Birgül Feyzioğlu ile Lefke için yeni projelerin konuşulduğunu duyurdu. Karlıtaş " Gelenekten Geleceğe 100 Tarif" kitabı için gün boyunca, alanındaki uzman kişiler tarafindan, Lefke'deki Dervişe Mehmet Konağında çalışmalar yapıldı." ifadelerini kullandı.

Karlıtaş'ın paylaşımı şöyle:

Sibel Tatar ve Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun eşi Av. Birgül Feyzioğlu ile Lefke'yi dolaştık. Kıbrıs Mutfağını yansıtacak "Gelenekten Geleceğe 100 Tarif" kitabı için gün boyunca, alanındaki uzman kişiler tarafindan, Lefke'deki Dervişe Mehmet Konağında çalışmalar yapıldı. Değerli bir proje... Lefke için de, yeni projeler konuşuldu.

08/01/2023 11:53
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TAGS: Lefke, büyükelçi, eşi, feyzioğlu, Turizm Derneği, Hasan Karlıtaş, sosyal medya,
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