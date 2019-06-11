Karlov suikastında 1 tahliye

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanıklı davada, tutuklu Ayşe Söğüt'ün adli kontrol şartıyla tahliyesi kararlaştırıldı.

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada suikasti gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'ın "örgüt abisi" olduğu öne sürülen Şahin Söğüt'ün eşi tutuklu sanık Ayşe Söğüt'ün, adli kontrol şartıyla tahliyesi kararlaştırıldı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bir önceki celsenin ara kararları gereği dosyaya giren evrak okundu. Ardından mahkeme başkanı, duruşmalara gelmediği için hakkında yakalama kararı verilen sanıklardan Sefa Kurnaz'ın duruşmada hazır edildiğini bildirdi.

Dosyaya giren deliller ve tanık beyanlarına karşı savunma yapan sanıklardan olan, suikastin düzenlendiği "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" fotoğraf sergisinin organizatörü Mustafa Timur Özkan, serginin açılış tarihinin 16 Aralık'tan 19 Aralık'a alınmasına ilişkin talebin Rus elçilik yetkililerinden geldiğini, kendisinin açılış tarihinin değiştirilmesine ilişkin talebinin olmadığını öne sürdü.

Serginin açılışını 20 Aralık 2016'da Moskova'da Rusya, İran ve Türkiye'nin yapacağı Suriye toplantısının 1 gün öncesine alınması için çaba sarf ettiği iddiasını kabul etmeyen Özkan, zirveden haberi dahi olmadığını savundu. Rus elçilik yetkililerine gönderdiği e-maile de değinen Özkan, "Ben mailimde 17 Aralık tarihinin cumartesi gününe geldiğini hatırlattım. Serginin 19 Aralık'ta düzenlenmesine ilişkin herhangi bir talebim olmadı. Bu konuda elçilik yetkililerinin tanık olarak dinlenmesini istiyorum." dedi.

Karlov suikastiyle ilgisinin bulunmadığını savunan Özkan, tahliye ve beraat istedi.

Sanıklardan eski polis memuru Hasan Tunç da üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi, FETÖ ile bağlantısının bulunmadığını ve büyükelçinin öldürülmesiyle ilgisinin olmadığını savundu. Bingöllü Kürt bir ailenin çocuğu olduğunu ve polislik mesleğini seçtiğini belirten Tunç, "Suçsuzum. Vatan haini, terörist değilim. Vatanına bağlı biriyim. Beraat istiyorum." diye konuştu.

Sanıklardan Vehbi Kürşat Akalın'dan Karlov hakkında bilgiler istediği, koruması olup olmadığını sorduğu ve bu bilgileri üstlerine ilettiği öne sürülen sanık Hüseyin Kötüce de üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Hakkındaki iddialarla ilgili dosyada somut bir delil bulunmadığını savunan Kötüce, "Benimle ilgili her şey araştırılsın. Aklanmak istiyorum." şeklinde ifade verdi.